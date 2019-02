Niet de 4-0-nederlaag, maar brand in Oostenrijks hotel bezorgt acht Clubfans slapeloze nacht Siebe De Voogt

19u31 0 Brugge Acht supporters van Club Brugge zullen hun trip naar het Oostenrijkse Salzburg niet snel vergeten. De nacht voor de verloren zestiende finale in de Europa League brak brand uit in het hotel van Bruggeling Chris Jacobs en z’n vrienden. “Gelukkig hebben de rookdetectoren ons gewekt. In zo’n brandgeur blijven slapen, zou niet gezond geweest zijn.”

Club Brugge verloor donderdagavond zijn terugwedstrijd van de zestiende finale in de Europa League in en tegen Red Bull Salzburg met een droge 4-0, maar voor acht meegereisde supporters was dat (voor even) het minst van hun zorgen. De nacht voordien brak immers brand uit in het hotel van Bruggelingen Chris Jacobs, Alain Segers, Koen Neirinck, Patrick Tratsaert, Bart Silversmet, Robbe Baelde, Paul Grammens en Rik Grammens. “Met ons ‘bendeke’ proberen we zoveel mogelijk Europese wedstrijden van Club Brugge mee te pikken”, vertelt Chris. “Voor de verplaatsing naar Salzburg hadden we een familiehotel langs een belangrijke invalsweg naar de stad geboekt. Woensdagavond checkten we in en besloten we nog even het centrum in te trekken. We zijn rond 3 uur teruggekomen en gaan slapen.”

Rookdetectoren

Lang kon het gezelschap niet genieten van hun nachtrust, want twee uur later werden ze plots gewekt door een piepend geluid. “We dachten eerst dat het een alarm was van een gsm”, gaat Chris verder. “We sliepen in twee aanpalende familiekamers en namen bij elkaar poolshoogte. Toen we door het raam keken, zagen we overal blauwe zwaailichten. In de gang hingen een doordringende brandgeur en ook al wat rook.” Chris en z’n vrienden sprongen meteen in hun kleren en trokken naar de parking voor het hotel. “Het stond er vol met brandweer. Er waren volop bluswerken aan de gang in een bijgebouw van het hotel, waarin de keuken gevestigd was. Wij vermoeden dat de brand moet ontstaan zijn in een afvalcontainer naast het gebouw en dat de vlammen vervolgens zijn overgeslagen.”

Compensatie

Voor de gasten was er volgens de plaatselijke hulpdiensten nooit gevaar. Toch vinden Chris en zijn vrienden het vreemd dat ze nooit geëvacueerd werden. “Toen we buiten kwamen, waren ze toch al even aan het blussen, maar nooit is iemand op onze deur komen kloppen. Gelukkig werden we gewekt door de rookdetectoren, want in zo’n brandgeur blijven slapen zou niet gezond geweest zijn.”

De acht Bruggelingen lieten de brand niet aan hun hart komen. “We mochten pas twee uur later opnieuw naar onze kamer, dus zijn we maar meteen gaan ontbijten. We zien dit niet als een tegenslag, maar eerder als een avontuur. De afloop van de match was voor ons een veel grotere domper. Ondanks alles hebben we de voorbije nacht opnieuw kunnen doorbrengen in het hotel. Een reinigingsfirma had alles bijzonder snel opgekuist. Als compensatie hebben we de eerste nacht niet moeten betalen.”