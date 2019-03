Niels (24) roerde vier jaar in de potten van Hof van Cleve, maar heropent nu slagerij als eerbetoon aan overleden papa Bart Huysentruyt

12 maart 2019

20u25 48 Brugge Niels Dedier (24) en Emma Van Oost (23) heropenen in juni de vroegere Slagerij Filip in Sint-Kruis. Twee jaar na de dood van zijn papa Filip koos zijn zoon ervoor om op dezelfde plek iets nieuws te beginnen. “Het is een eerbetoon aan mijn papa om van zijn levenswerk iets van nul herop te bouwen.”

De rolluiken van Slagerij Filip zijn al twee jaar dicht, na de dood van slager Filip Dedier op amper 48-jarige leeftijd. Filip en zijn echtgenote Ann Baele hadden tot dan 26 jaar lang het beste van zichzelf gegeven in hun drukbeklante zaak. Hun zoon Niels werkte op dat moment al in de keuken van het Hof van Cleve, de driesterrenzaak van chef Peter Goossens. “Papa wilde dat ik mijn droom najoeg: ooit een topchef worden. Hoe mooi is het niet om hier als een soort van eerbetoon de zaak te kunnen heropenen. Zijn levenswerk probeer ik weer vanaf nul herop te bouwen. Niet als slagerij, maar als een voedingszaak voor iedereen. Ik voel me hier op en top chef.”

In juni heropent Slagerij Filip als Boutique Gastronomique Le Foulard met klassieke gerechten in een moderne jas. “Ik neem mijn ervaring van bij Peter Goossens mee naar hier”, zegt Niels. “Hobbykoks gaan hier half-afgewerkte gerechtjes vinden, die ze naar eigen gevoel kunnen afwerken. Maar je zal ook kant-en-klare maaltijden kunnen kopen. Ik kan ook niet om de specialiteiten van mijn vader heen. Die recepten heb ik van onder het stof gehaald. De gerechten krijgen een plaats in de nieuwe toonbank. Dat geeft een goed gevoel.”

Familieverhaal

Le Foulard leest bovendien als een echt familieverhaal, want ook mama Ann komt weer in de zaak werken. “Ik krijg heel veel steun van iedereen binnen de familie”, zegt Niels Dedier. “Mama is ook opgetogen. Het is uiteraard emotioneel, maar we hebben hier een heel goed gevoel bij.” Met Emma Van Oost betrekt Niels er ook zijn partner bij. Ze leerden elkaar kennen in hotelschool Spermalie. Emma komt zelf uit een ondernemende Brugse familie. Haar grootouders hebben in Brugge de Chocolaterie Sukerbuyc opgestart. “Het zou mooi zijn als het vroegere cliënteel van Slagerij Filip terug zijn weg vindt naar hier”, bedenkt ze. “We starten in april met de verbouwingen van het pand. Het wordt een totale make-over van het pand met een nieuwe uitstraling.”

Wanneer de zaak precies opent, is omwille van de geplande werken nog niet helemaal zeker. Maar het wordt zeker de maand juni. “Schitterende periode om iets te beginnen”, vindt Niels Dedier. “We gaan werken met seizoensgebonden ingrediënten, zoals de eerste primeurgroentjes. We willen ons onderscheiden door heel vers te werken, met aandacht voor pure smaken.”

De vooruitgang van de werken in Le Foulard kan je volgen op hun Facebookpagina.