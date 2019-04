Niels (23) opent restaurant Cocquus: “Alles geleerd met mijn ogen” Niels Floréal doorliep geen hotelschool, maar droomde altijd van eigen zaak Bart Huysentruyt

02 april 2019

17u53 0 Brugge In de Langestraat in Brugge is zopas restaurant Cocquus open gegaan. Het is de eerste zaak van Niels Floréal (23) uit Brugge. Hij heeft er geen typisch parcours opzitten: geen familiale band met de horeca, of hotelschool gedaan. “En toch weet ik: dit is wat ik wil.”

Soms moet je gewoon durven springen in het leven. Dat moet Niels Floréal gedacht hebben, toen hij op een namiddag vernam dat restaurant 't Jong Gerecht in de Langestraat over te nemen was. “Ik kende de uitbaatster en met gemeenschappelijke vrienden zaten we op een middag iets te drinken in de Punta Est langs de Predikherenrei. Zo polsten ze of ik geen interesse om in dit pand zelf een eigen zaak te beginnen. Alle belletjes in mijn hoofd gingen rinkelen. Een eigen zaak in de stad waar ik mijn hart ben verloren: dat klonk geweldig.”

En of dat nu in de Langestraat of in gelijk welke andere straat was, dat kon Niels niet zoveel deren. “Ik heb een heel duidelijke opvatting over de keuken. Ik ga hier voor de klassieke Frans-Belgische gerechten, maar breng die wel met een vernieuwende toets. Mijn creativiteit gaat het meest uit naar groenten, die ik in een nieuw jasje steek. En we hebben ook een sterke wijnkaart.”

Het parcours dat Niels voor de opening van zijn eigen restaurant aflegde, typeert de jongeman: eigenzinnig en atypisch. “Ik kwam niet in de horeca terecht via een van de bekende hotelscholen, maar wel via een leercontract. Op school wist ik niet goed wat ik wilde gaan doen. Theorie was niks voor mij. Ik koos voor de deeltijdse opleiding kok aan het KTA. Ik kreeg thuis ook wel complimentjes over mijn kookkunsten, maar dat betekent nog niet dat je kan meedraaien in een professionele keuken.”

Dus ging Niels op zijn zeventiende werken in het goed aangeschreven restaurant The Queens in Oostkamp. “Daar was ik de rechterhand van chef Verschaeve. Daarna ging ik aan de slag in restaurant Den Tijl in Ruddervoorde. Achteraf bekeken had ik de kans die chef Bart Desmidt van sterrenzaak Bartholomeus in Heist me bood, beter aangenomen. Maar ik heb toen toch gekozen voor Den Tijl omdat ze me een hoger loon voorschotelden dan wat ik bij Bartoholemus zou krijgen.”

Het toont evenwel toch de ambitie bij de jonge chef, die gaat voor een hoogstaand restaurant. “Het product staat voor mij centraal. Dat moet je eren door er een mooie bereiding mee te maken. Ik werk bijvoorbeeld graag met kreeft, maar ik raad de eerste klanten zeker ook de op vel gebakken rode poon aan met een crème van bloemkool en spek en een quinoa van bloemkool. Het is één van mijn favorietjes.”

In Cocquus, kok in het Latijn, kies je voor de lunch (24 of 30 euro) of een driegangenmenu tegen de prijs van 45 euro. Voor een extra gang met kreeft komt er 10 euro bij. Cocquus is gesloten op woensdag, donderdag en zaterdagmiddag. Alle info op www.cocquus.com.