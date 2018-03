Nico Blontrock ruilt radio voor CD&V 03 maart 2018

02u28 0 Brugge Het was al een publiek geheim, maar nu is het officieel bevestigd. Radio 2-stem Nico Blontrock (55) zal in oktober de zesde plaats bekleden op de CD&V-lijst in Brugge.

Hij maakte zijn afscheid als ochtendstem bij Radio 2 West-Vlaanderen gisteren bekend. Er liepen al langer geruchten dat Blontrock de overstap zou maken naar de politiek, maar door zijn job als journalist kan hij de twee niet combineren. "Ik wil al langer meer betekenen voor mijn stad", zegt de Bruggeling, die ook nauw verbonden is aan het Kantmuseum én ceremoniemeester is tijdens Brugge Zingt. "Het doet natuurlijk wel wat om deze beslissing te nemen, want ik sluit een periode van 38 jaar als radiomaker af. Het is een job die ik altijd met heel veel plezier heb gedaan." Blontrock begon bij de VBRO en was ook nauw betrokken bij de start van Radio Donna, nu MNM. Al tien jaar was hij de vaste ochtendstem van Start Je Dag op Radio 2 West-Vlaanderen. "Maar ik geloof in het verhaal van CD&V en wil er mijn steentje toe bijdragen." Jens Lemant volgt maandag Nico Blontrock op als presentator van Start Je Dag. (BHT)