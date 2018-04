Neymar komt (een beetje) naar Assebroek 21 april 2018

Voetbalfans uit de omgeving van Brugge komen zondag aan hun trekken aan Garrincha in Assebroek. Vijf tegen vijf. En per tegengoal moet er een teamgenoot aan de kant. Heerlijk snel voetballen dus, en doorstoten naar de wereldfinale in Brazilië. Dát is Neymar Jr's Five, het voetbaltornooi dat de Braziliaanse goalgetter Neymar Jr. op poten zette met Red Bull. Jong talent laten voetballen, en de kans geven om hun dromen waar te maken. Daar draait het om. Het is al de derde editie van Neymar Jr's Five, en vorig jaar namen meer dan 100.000 spelers uit 53 landen deel. Dit jaar zijn dat er meer dan 60. "Fantastisch om te zien hoe al die spelers, van over heel de wereld, hun vrienden optrommelen om deel te nemen aan mijn toernooi," zegt Neymar zelf. Zondag vindt het eerste kwalificatietoernooi plaats in Brugge. De inschrijvingen zijn open. Verzamel dus snel je team, met spelers van 16 tot 25 jaar (twee spelers mogen ouder zijn), en surf naar www.neymarjrsfive.com voor alle info. De wereldfinale is in het Braziliaanse Praia Grande. En de ster van PSG is er dan natuurlijk ook bij. (MMB)