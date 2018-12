Net voor jubileumjaar: Male Waar Wij Wonen fleurt buurt op met verlichte sterren Bart Huysentruyt

16 december 2018

17u31 0

De bloeiende vereniging Male Waar Wij Wonen pakt deze eindejaarsperiode uit met 21 verlichte sterren met een kerstboodschap in de Malehoeklaan. Er staan ook drie grote verlichte kaarten in de straten van Male bij Sint-Kruis in Brugge. De vereniging kreeg steun van de stad dankzij een zogenaamde Buurtoppepper, de vroegere buurtcheques. Ook de Koning Boudewijnstichting deed een duit in het zakje. Het zijn opwarmertjes voor het veertigste jubileumjaar van Male Waar Wij Wonen in 2019. Dan komen drie topartiesten naar de Brugse uithoek: Yevgueni op 29 maart, De Romeo’s op 30 juni en Scala op 4 oktober.