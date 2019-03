Nepagenten die tientallen toeristen bestalen riskeren tot 6 jaar cel Bart Boterman

11 maart 2019

17u03 0 Brugge Het openbaar ministerie heeft celstraffen tot liefst 6 jaar gevorderd voor een bende Roemenen die zich uitgaf voor politie en nietsvermoedende toeristen bestal in Brugge, Gent en andere Vlaamse steden. De dievenbende viseerde minstens 35 toeristen en maakte duizenden euro’s buit. Een in Gent bestolen toerist, een man uit Mauritius die hier samen met zijn ouders was, zakte af naar de Brugse rechtbank om een schadevergoeding te eisen. “Mijn ouders willen nooit meer in dit land komen. Ze hebben hier een rotervaring gehad”, getuigt hij.

“Sinds eind mei 2018 werden Brugge, Gent en andere Vlaamse steden geteisterd door een reeks diefstallen op straat. Telkens ging de dievenbende op dezelfde manier te werk. Buitenlandse toeristen worden aangesproken door een voorbijganger. Vervolgens komen er twee anderen bij het gesprek. Ze doen zich voor als politieagent in burger en tonen een nagemaakte politiebadge”, opende de procureur de pleidooien op het proces op de rechtbank van Brugge. De nepagenten vertelden de toeristen steeds dat ze een onderzoek voeren naar drugshandel en witwaspraktijken. De reden van de controle was zogezegd het verdachte gesprek tussen de toeristen en de mededader.

Ook diefstal met geweld

“Eerst inspecteerden de nepagenten de portefeuille van hun kompaan om vervolgens de portefeuille van de toeristen te vragen. Na een kleine ‘controle’ werd de portefeuille teruggegeven. Achteraf bleek cash geld en of een creditcard verdwenen”, ging de procureur verder. Vijf keer werd ook een grote som geld ontvreemd met de gestolen creditkaarten. “En tot twee keer toe is ook geweld gebruikt, waarbij de portefeuille uit de handen van de slachtoffers werd getrokken”, aldus het openbaar ministerie.

De reeks diefstallen met nepagenten hield ongeveer drie maanden aan. Pas begin september werden de drie mannen ingerekend in Brugge, toen een bestolen toerist op tijd alarm kon slaan bij de politie. De drie Roemenen bleken niet aan hun proefstuk toe. “Ze werden ofwel in ons land of in andere Europese landen veroordeeld voor gelijkaardige straatdiefstallen. Er vond na hun arrestatie een zoekactie plaats in een hotelkamer die ze huurden in Brussel, maar dat leverde niets op. Op camerabeelden was wel te zien hoe twee vrouwen, verwant aan de verdachten, de hotelkamer leegmaakten. Met de buit vertrokken ze naar Roemenië. Er was toch voldoende bewijsmateriaal door onder meer onderzoek via locatie van de smartphones en de gegevens ANPR-camera’s”, ging de procureur verder.

Meestal Aziatische slachtoffers

“Wat jullie doen is een werkelijke schande. Nietsvermoedende toeristen zien hun vakantie in mineur eindigen. Maak het zelf maar eens mee. Jullie wisten goed genoeg dat jullie toeristen moesten viseren. Meestal ging het om mensen uit Azië, die niet weten hoe onze taal klinkt en hoe onze politiemensen eruit zien en zich gedragen. Meestal hebben die toeristen nog eens een aanzienlijke som geld op zak om de reis door te komen”, fulmineerde de procureur.

Gezien de mannen eerder werden veroordeeld, vroeg de procureur zes jaar cel voor de nepagenten en vijf jaar cel voor hun kompaan. Een van de vrouwen die in de hotelkamer werd gezien, riskeert bij verstek 1 jaar cel. De andere vrouw werd niet geïdentificeerd. Pas op het proces gaven de drie opgepakte verdachten alle feiten toe, uitgezonderd de diefstallen met geweld. Daarvoor hadden ze een goede reden, want bij diefstal zonder geweld is de maximumstraf 3 jaar.

Een man uit Mauritius die op 3 augustus in Gent werd bestolen samen met zijn ouders, zakte af naar de Brugse rechtbank om een schadevergoeding te eisen. “Ik woon in Duitsland en mijn ouders waren voor het eerst op bezoek. We besloten om een tripje naar Gent te maken. We zijn echter op een smerige manier bestolen en mijn ouders willen nooit meer in dit land komen. Ze hebben hier een rotervaring gehad”, getuigt Yashvin Samjhu. Hij vroeg liefst 30.000 euro schadevergoeding.