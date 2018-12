Neos steunt vijf goede doelen met 500 euro Bart Huysentruyt

05 december 2018

Neos West-Vlaanderen, voluit Netwerk Ondernemende Senioren, stelt 2.500 euro ter beschikking voor solidariteit. Dit kadert in de campagne van ‘Neos met een Hart’ waarbij aandacht wordt besteed aan kwetsbare groepen. De Zusters van de Sint Trudo Abdij in Brugge ontvangen 500 euro, net als Heilige Familie vzw in Kuurne, De Zonnebloem in Heule, OLV Psychiatrisch Ziekenhuis in Brugge en Cirkant Aartrijke.