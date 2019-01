Neneh Cherry en Bloc Party op affiche Cactusfestival Ook Oscar and The Wolf komt naar Brugge Bart Huysentruyt

24 januari 2019

07u00 0 Brugge Het 38ste Cactusfestival op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juli krijgt stilaan meer vorm.

Eerder al bevestigde Oscar and The Wolf, de band van frontman Max Colombie, de komst naar het Minnewaterpark. De Belgische band is de headliner op vrijdag. Een dag later topt Bloc Party de affiche. De Britse rockband wordt vaak vergeleken met Arctic Monkeys en Franz Ferdinand en komt in Brugge haar succesvolle debuutplaat ‘Silent alarm’ live spelen.

Op zondag zijn al drie namen van de line-up bekend. Naast het Amerikaanse Band of Horses en Aldous Harding uit Nieuw-Zeeland valt vooral de naam van Neneh Cherry op. De Zweedse popzangeres kende vooral in de jaren ‘80 en ‘90 veel succes met hits als ‘Buffalo stance’, ‘Manchild’, ‘Woman’ en ‘7 seconds’. Tickets op www.cactusfestival.be.