Neil (18) mag met nationaal koksteam naar WK 20 januari 2018

02u47 0 Brugge Neil Dieryckx-Visschers (18) uit Zedelgem, leerling aan hotelschool Ter Groene Poorte in Sint-Michiels, is een van de jonge koks die zich heeft geplaatst voor Young Chefs Team.

Dat nationale koksteam zal ons vertegenwoordigen op The Young Chefs Culinary World Cup in Luxemburg, een soort wereldkampioenschap koken. Het is de eerste keer dat ons land deelneemt. In de hoop dat het team goed scoort tijdens deze competitie en in toekomstige wedstrijden, investeert de Vlaamse overheid ook in een trainingscentrum in Harelbeke. De acht topkoks worden er klaargestoomd door Jo Nelissen, lesgever bij Spermalie, die aangesteld is als bondscoach. Neil werd door zijn docenten aan hotelschool Ter Groene Poorte overtuigd om zich in te schrijven. "Ze hebben misschien aan mij gedacht, omdat ik een erg gemotiveerde leerling ben", gist Neil. "Ik ben enorm blij dat ik geselecteerd ben voor het team, omdat het mij een heel waardevolle ervaring lijkt. Er zal veel tijd kruipen in de voorbereiding, dat besef ik heel goed, maar ik heb het ervoor over. Ik heb nu al veel bijgeleerd, over hoe je borden moet dresseren en bepaalde gerechten kan klaarmaken. En ik heb ook veel nieuwe smaken leren kennen. Ik zie het helemaal zitten." (JME)