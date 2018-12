Negen studenten naar Rohingyas-kamp in Myanmar Bart Huysentruyt

01 december 2018

Negen studenten verpleegkunde en vroedkunde aan de Vives-hogeschool in Brugge, Roeselare en Kortrijk vertrekken in februari naar een Rohingyas-kamp in Myanmar om er hulp te bieden. Ze zullen er onder leiding van dokter Luc Beaucourt vluchtelingen onderzoeken en helpen. In Myanmar zijn momenteel 700.000 mensen aanwezig in vluchtelingenkampen die grenzen aan Bangladesh. Medische ondersteuning is er praktisch onbestaand. "We gaan er op zoek naar de grootste hiaten in de kampen op vlak van gezondheidszorg", zegt studente Alexandra Cordonie. "Daarenboven willen we het grote tekort aan medisch materiaal in deze kampen verlichten en een oproep doen aan bedrijven en organisaties om hun project financieel te steunen." De studenten vertrekken op 15 februari en verblijven er 14 dagen in basisomstandigheden.

