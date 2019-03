Negen mini-vakanties én avonturenparcours blikvangers in Brugse Ommeland Bart Huysentruyt

18 maart 2019

14u41 0 Brugge De toeristische regio Brugse Ommeland pakt in 2019 uit met negen mini-vakanties én een avonturenparcours in Bulskampveld.

De negen vakanties zijn uitgewerkte weekends of korte verblijven in de streek tussen de kust en Tielt. Zo kan je een roadtrip beleven in Tielt, bosbaden in verschillende Brugse bossen, relaxen op een luxeboerderij met de kinderen, fietstochten doen in de polders of een mini-kasteelvakantie boeken. “Met 130.000 verblijfstoeristen, 284.000 overnachtingen en 1,5 miljoen recreatieve fietsers is dit een regio in volle groei”, zegt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld). “Tijdens de eerste helft van 2018 bleef het aantal overnachtingen stijgen: met liefst een kwart meer dan het jaar voordien. Daarmee is het Brugse Ommeland even populair als bijvoorbeeld de Vlaamse Ardennen.” Omdat de regio ook de meest beboste van West-Vlaanderen is, gaat er veel aandacht naar de bomen. Het Bulskampveld is daar dit jaar het symbool van. “We hebben er een parcours van 2 tot 3 kilometer uitgetekend waarop kinderen zich kunnen uitleven”, zegt Evy Van Schoorisse van Westtoer. “Later dit voorjaar gaan die wandelingen open voor het publiek. Genieten van de natuur staat voorop.” De brochures zijn gratis te verkrijgen bij de diensten voor toerisme. Meer info vind je ook op www.brugsommeland.be.