Negen maanden cel voor transmigrant die agenten sloeg 09 november 2018

Een 18-jarige Marokkaan heeft in de rechtbank negen maanden cel gekregen voor agressie tegenover de politie. Hij moet ook een geldboete van 800 euro betalen. De transmigrant werd op 2 augustus geklist bij een controleactie in Zeebrugge. Hij zat verstopt in struiken bij de Sint-Donaaskerk, maar vluchtte weg toen de politie arriveerde. De 18-jarige gaf de agent die hem overmeesterde een slag in het gezicht en deelde ook een stamp uit aan de collega die de agent ter hulp schoot. Beide inspecteurs raakten lichtgewond, maar waren niet arbeidsongeschikt. De Marokkaan verblijft nu in Nederland en vroeg de rechter om een milde straf. (SDVO)