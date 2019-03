Negen jaar na datum is onderzoek naar duinenmoord op Bulgaarse vrouw afgerond: parket wil hoofdverdachte vervolgen voor moord Siebe De Voogt

01 maart 2019

12u23 0 Brugge Negen jaar na de zogenaamde duinenmoord in Zeebrugge wil het Brugse parket de Turkse Rotterdammer Kenan B. voor het hof van assisen brengen voor moord. De man ontkent tot vandaag dat hij in de zomer van 2010 de Bulgaarse Milena Raycheva (26) om het leven bracht. Hij is al twee jaar op vrije voeten, maar zal zich dus wellicht toch nog voor assisen moeten verantwoorden.

De duinenmoord van Zeebrugge dateert intussen van augustus 2010 en bleef lange tijd een mysterie. Pas vier jaar na datum kon het lichaam van het slachtoffer geïdentificeerd worden als de Bulgaarse Milena Raycheva (26). De identificatie gebeurde via DNA-onderzoek en na de verspreiding van een opsporingsbericht. De Turkse Rotterdammer Kenan B. kwam als ex-partner van Raycheva meteen in het vizier van de speurders. Haar familie beweerde immers dat de man haar geregeld klappen gaf en ook bedreigde.

Niet in Zeebrugge geweest

Op 1 augustus zouden Raycheva en Kenan B. naar Calais getrokken zijn om samen naar Londen af te reizen. Toen de vrouw even alleen in de auto bleef, liet ze hem via een sms’je weten dat ze hun relatie niet meer zag zitten en ervandoor wilde gaan. De Bulgaarse stapte inderdaad uit en wandelde weg met 7.000 euro cash geld van B. op zak. Daar stopt meteen ook het verhaal voor hem, zo beweert de Turkse Rotterdammer al jarenlang. “Ik ben Milena nooit achterna gereden en ben nooit in Zeebrugge geweest”, verklaart hij steevast aan de speurders. Die vinden het vooral verdacht dat hij na de verdwijning de familie van zijn ex financieel bleef steunen. Volgens het gerecht ging het om zwijggeld. De verklaringen van de familie Raycheva zijn – voor zover geweten – de meest belastende elementen tegen Kenan B. Hij werd op 21 januari 2015 gearresteerd. Een test aan de leugendetector, draaide niet bepaald positief uit voor de man. De detector registreerde zijn verklaringen dat hij niets te maken had met de dood van zijn partner als “leugenachtig”.

DNA-onderzoek

Het DNA-onderzoek bracht hem dan weer niet in nauwe schoentjes. Haren die aangetroffen werden op het lichaam van Raycheva bleken niet van B. afkomstig te zijn. Begin januari 2017, twee jaar na zijn arrestatie, liet de Brugse raadkamer de Rotterdammer vrij mits betaling van een borgsom van 10.000 euro. Het parket tekende beroep aan, maar twee weken later bevestigde de KI in Gent wel de vrijlating van B. De borgsom werd wel opgetrokken naar 25.000 euro. Het duurde een tijdje voor B. het geld bijeen kreeg, maar uiteindelijk werd hij toch vrijgelaten uit de gevangenis. Negen jaar na datum is het dossier rond de duinenmoord afgerond. Het parket van Brugge wil Kenan B. voor het hof van assisen brengen onder de kwalificatie van moord. Op 3 april zal de raadkamer zich over die vraag buigen. De verdediging en burgerlijke partijen krijgen dan wel nog de kans om bijkomend onderzoek te vragen.