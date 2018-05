Neem de Triënnale-tram in Milaan 31 mei 2018

'Brugge zoals je de stad nog nooit gezien hebt' is een opmerkelijke campagne die momenteel in Italië loopt. Brugge is nogal in trek bij Italianen. Vorig jaar bezochten 100.000 zuiderlingen de stad. "En er is nog steeds een groei aan de gang, mede dankzij de Triënnale", zegt hoofd Toerisme Dieter Dewulf. Op uitnodiging van Toerisme Brugge en Toerisme Vlaanderen lieten tien vooraanstaande Italiaanse media zich door het thema van de Triënnale inspireren om Brugge te bezoeken en de stad in hun cultuurbijlages of magazines als interessante cultuurbestemming aan te prijzen. (BHT)