Neef besteelt traiteur voor duizenden euro's 23 januari 2018

02u40 0 Brugge Een man uit Brugge is gisteren voor de rechtbank verschenen voor de diefstal van duizenden euro's bij Kwaliteitsslagerij Van Den Berghe in Sint-Andries. Het gaat om de neef van de zaakvoerder, die er op dat moment was tewerkgesteld.

De slager/traiteur merkte eind mei 2015 dat er liefst 14.000 euro was verdwenen uit het automatisch betalingssysteem en besloot daarop enkele dagen te overnachten in zijn zaak. Tijdens een van die nachten kwam zijn neef plots de zaak binnen en werd hij betrapt. Maar het duurde nog twee jaar vooraleer de neef toegaf dat hij de geldsom enkele dagen voordien had gestolen.





"Ik weet niet wat mij bezielde, mevrouw de rechter. Ik heb er geen uitleg voor en kan niets goedpraten. Ik kan enkel zeggen dat het me spijt", sprak de beklaagde. De man werkt intussen bij zijn broer in een patisserie. "Vind je dit niet verschrikkelijk? Je familie op die manier bestelen? Ik hoop voor je broer dat hij twee keer heeft nagedacht alvorens je in dienst te nemen. Ik zou het alleszins niet doen", fulmineerde de rechter. De beklaagde houdt wel vol dat hij slechts 8.270 euro stal. Er is intussen een akkoord met zijn neef, de slager. Hij zal 10.000 euro terugbetalen. "Ik ga enkel akkoord, omdat ik anders in de problemen geraak met mijn betalingen. De andere inkomsten, tot 14.000 euro, kan ik jammer genoeg niet bewijzen, omdat ik de ticketjes niet meer heb", reageerde de zaakvoerder in de rechtbank. De zaak gaat verder op 12 februari. Tegen dan moet de 10.000 euro zijn betaald. De beklaagde ging akkoord met een werkstraf. "Maar indien je die 10.000 euro dan nog niet hebt gestort, mag je fluiten naar een werkstraf", besloot de strafrechter. (BBO)