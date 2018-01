Nederlandse hooligans voorwaardelijk vrij 02u37 0

Drie hooligans van het Nederlandse ADO Den Haag zijn voorwaardelijk vrijgelaten in het dossier rond de rellen na Club Brugge-Antwerp. Dat gebeurt in afwachting van hun uitlevering aan België. Op 22 oktober kwam het langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andries tot zware ongeregeldheden tussen de politie en tientallen heethoofden. De politie werd bekogeld met projectielen en woningen liepen schade op. Op basis van de camerabeelden en filmpjes van omwonenden werden in november al drie Brugse hooligans aangehouden. Zij zitten nog steeds in de gevangenis. Twee weken geleden konden ook drie supporters van het bevriende ADO Den Haag worden geïdentificeerd. "Zij worden ervan verdacht de politie te hebben bekogeld", stelt het Brugse parket. Of en wanneer de Nederlandse hooligans worden uitgeleverd, is niet duidelijk. In afwachting zijn ze wel weer op vrije voeten. Volgens het parket is het niet uitgesloten dat er nog verdere arrestaties volgen. (SDVO)