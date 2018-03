Nederlanders baten ontbijt- en lunchzaak HAP uit 13 maart 2018

02u28 0

De Brugse ontbijt- en lunchzaak HAP in het Zilverpand heeft nieuwe uitbaters. David De Baets (38) en Mieke Van Haute (37) komen uit Eede, net over de Nederlandse grens, en hebben lange tijd in bijberoep een foodtruck met catering uitgebaat. "Een eigen zaak is nog iets anders, maar dit ligt toch heel dicht bij wat we altijd al hebben willen doen", zeggen ze. De vorige uitbaatster Julie Renier (31) laat de broodjeszaak over, want ze wil binnenkort met de mobilhome reizen naar de Canarische Eilanden. "We zullen niet veel aan het vertrouwde concept veranderen", zegt David De Baets. "De zalm roken we hier. Voor de rest kiezen we voor huisbereide sapjes, yoghurt en verse broodjes en salades." De sluitingsdagen zijn nu nog zaterdag en zondag, maar in de toekomst zwaaien de deuren ook op zaterdag open. (BHT)