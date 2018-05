Nederlander rijdt grootvader aan op 't Zand 29 mei 2018

Een 59-jarige man uit Beernem herstelt thuis van een ongeval zaterdagmiddag op 't Zand in Brugge. Ronny Caestecker wandelde rond de middag samen met zijn twee kleinkinderen van 4 en 7 jaar over het plein toen een Nederlandse bestuurder plots dwars door de werken reed. Ronny kon de wagen niet meer ontwijken en werd langs achteren geraakt. "Ik vloog over de motorkap en smakte hard tegen de grond", vertelt Ronny.





De man werd afgevoerd naar het ziekenhuis en moest daar tot gisteren blijven ter observatie. Hij kwam er uiteindelijk zonder breuken van af, al beseft de man dat het erger kon aflopen. De twee kinderen bleven ongedeerd, maar zijn volgens Ronny hard geschrokken.





De Nederlandse bestuurder, die onder de kraan tot stilstand kwam, liep zware verwondingen op. Van levensgevaar was echter geen sprake. (MMB)