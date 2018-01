Natuurliefhebbers geven 100 redenen tegen komst randparking 22 januari 2018

02u29 0 Brugge Natuurliefhebbers protesteren tegen de komst van een nieuwe randparking voor 450 wagens tussen het kanaal Brugge-Gent, het Zuidervaartje en de Katelijnebrug.

Ze verzamelden gisteren op het braakliggend terrein dat ingericht zou worden als parking. Volgens de groep zijn er wel meer dan honderd redenen om het niet te doen.





"Dit is nefast voor de leefbaarheid van de buurt", zegt buurtbewoner Thomas Ducheyne. "De ontsluiting van de geplande parking via de Baron Ruzettelaan is problematisch. En de straat is nu al zo druk." Ook de vzw Groen is tegen. "De voorziene parking is schadelijk voor de grote biodiversiteit in het gebied. Het diep ingesneden beekje bevordert de natuurlijke verscheidenheid. Er is een grote variatie aan planten op de arme kalkrijke grond van dit grasland en het aanpalend bosje met waardevolle wilgen. Er wonen ook t talloze vogels, insecten en vleermuizen. Een bijkomende parking is daar bovendien lelijk en ongezond", zegt Ivan De Clerck. De actievoerders stellen het stadsbestuur, dat recent alle gronden verwierf, voor om de parking van Steenbrugge, verderop in de straat, op te waarderen. "Met een betere shuttledienst zou die parking veel beter kunnen werken dan nu het geval is", menen ze.





Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) wil in elk geval doorgaan met de plannen.





"We hebben deze randparking nodig om het verkeer uit onze binnenstad te halen", zegt hij. "Alle procedures zijn opgestart, enkel over de in- en uitrit wordt nog wat gediscusieerd."





(BHT)