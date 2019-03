Natuur en Bos kapt 2.500 bomen in Ryckeveld: “Een schande”, vinden tegenstanders Bart Huysentruyt

18 maart 2019

16u53 0 Brugge De boswachters van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid hebben 2.500 bomen in het Ryckeveldebos aangeduid om te kappen. Natuurliefhebbers pikken de bomenkap niet. “Dit bos is al eens uitgedund. We ondernemen juridische stappen”, zegt Ivan De Clerck.

Er heerst ongerustheid bij bezoekers en omwonenden van het Ryckeveldebos in Brugge. Recent hebben de boswachters van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid een aantal percelen gehamerd. Ze hebben zo’n 2.500 bomen aangeduid die gekapt mogen worden. Die actie past in het geplande bosbeheer voor dat bos. “Er verdwijnt geen bos-en natuurgebied”, zegt boswachter Rik Delameillieure. “Door de ingrepen wordt het bos een betere plek voor veel dieren en planten. Ook recreanten zullen kunnen genieten van het toekomstig gevarieerd bos, ook al wordt hun geduld de eerste jaren even op de proef gesteld. Het bosbeeld onmiddellijk na de kapwerken ziet er inderdaad niet zo fraai uit. Maar het gaat om zogenaamde ‘dunningen’ ten voordele van de bomen die we wel willen behouden.”

De boswachters kappen binnenkort overwegend exoten of uitheemse bomen. “Dat zijn bomen die ook veel minder soorten insecten of vogels huisvesten. Door te dunnen creëren we licht voor toekomstbomen die volop kunnen uitgroeien tot dikke bomen. Zo ontstaat er in de toekomst een meer natuurlijk en divers bos.”

4.000 nieuwe, jonge boompjes

Volgens Natuur en Bos komt er in de winter, na de kapping, op verschillende plaatsen groepjes inheems loofhout bij, zo’n 4.000 boompjes in totaal. “We willen Ryckevelde uitbreiden”, zegt Delameillieure. “Het gebied is al flink gegroeid sinds de Vlaamse overheid het bos kocht in 1979. In 2017 werd 15 hectare bos- en natuurgebied ingelijfd langs de Holle weg. Tussen 2019 tot 2026 wordt nabij Engelendale nog eens 23 hectare akker en grasland omgevormd naar een open boslandschap via de aanplant van bomen en struiken. In totaal zal het gebied dan 75 hectare nieuw bos rijker zijn.”

Maar die uitleg volstaat niet voor enkele natuurliefhebbers. Zij plannen er zondag een actie. “Het bos is zeven jaar geleden al voor een derde uitgedund toen het werd platgereden door bulldozers", zegt Ivan De Clerck. “Nu het eindelijk wat hersteld is, komen de bulldozers terug. We gaan vol in de aanval en willen deze plannen ook via juridische weg tegenhouden.” Volgens De Clerck zal het nog jaren duren vooraleer het bos zich herstelt van de massale kap. “Nieuwe bomen zullen dertig jaar tijd nodig hebben om dezelfde grootte te bereiken. Er zijn nog andere studies die het nut van naaldbossen wél aantonen. Die bomen kappen, druist daar tegen in.”