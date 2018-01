Natte kelders sinds nieuw rioleringsstelsel STAD WIL VOORTAAN WAARSCHUWEN VOOR GEVOLGEN VAN WERKEN MATHIAS MARIËN EN BART HUYSENTRUYT

02u51 0 Benny Proot De bewoners van de Hadewijchstraat hebben sinds de wegenwerken en het nieuwe rioleringsstelsel vaak een natte kelder na hevige regenbuien. Brugge De bewoners van de Hadewijchstraat in Assebroek zitten met de handen in het haar. Door wegenwerken en een nieuw rioleringsstelsel lopen hun kelders bij regenweer onder. De renovatiekosten pér huis lopen op tot duizenden euro's. "Ik woon hier al meer dan zestig jaar. Op mijn leeftijd is dit absoluut niet leuk", zegt Henritte Van Herck (93). De stad laat weten dat ze voortaan zal waarschuwen voor wateroverlast bij ingrijpende wegenwerken.

Maakte het stadsbestuur een foute beslissing of niet? Die vraag bekijken de bewoners van de Hadewijchstraat in Assebroek op dit moment. Ze overwegen gezamenlijk verdere stappen als blijkt dat de stad effectief tekort schoot bij de wegenwerken. "Een groot deel van de straat zit met een ondergelopen kelder sinds de werken achter de rug zijn. In al die jaren voordien was er nooit een probleem. De oorzaak moet dus wel in die richting gezocht worden", zegt Henritte Van Herck. De 93-jarige vrouw woont al meer dan zestig jaar in de straat en ondervond nooit hinder. Sinds enkele weken wordt ze samen met haar 94-jarige echtgenoot geconfronteerd met een natte kelder. "Ondertussen hebben we al herstellingen laten uitvoeren. Alles bij elkaar kostte deze zaak ons al 9.000 euro. En waarschijnlijk zal dat nog oplopen. Leuk is dat natuurlijk niet. Zeker op onze leeftijd kunnen we dergelijke hinder missen. Ook verschillende materialen gingen kapot door het water", aldus Henritte. Het bejaarde koppel vraagt zich nu af of hun natte kelder het rechtstreeks gevolg is van de werken.





Lekke kelders

Bij het stadsbestuur zijn ze op de hoogte van de situatie.





"Voor de duidelijkheid: de werken waren noodzakelijk. Als we niet hadden ingegrepen, was er veel grotere schade tot gevolg geweest. De vorige riolering was volledig kapot. Als een versleten rioleringsbuis was opengebarsten, hadden we pas écht een probleem gehad. We hebben de werken uitgevoerd zoals voorgeschreven", zegt schepen van Openbare Werken Philip Pierins (sp.a).





Fouten zijn er volgens de stad dus niet gemaakt. Navraag in de sector leert dat de nieuwe rioleringen effectief minder water doorlaten dan de oude. Concreet kon het grondwater zich vroeger een weg banen in de buizen van de riolering. Met de moderne en aangepaste buizen gebeurt het omgekeerde effect. Die laten geen water meer door en stoten het zelfs af. Daardoor zoekt het grondwater een andere weg. Helaas komt het daardoor naar boven in de kelders van de bewoners. "Het probleem ligt dus bij onszelf. Blijkbaar moeten wij maar zorgen dat de kelders waterdicht zijn. Maar waarom heeft niemand ons dan gewaarschuwd? Dan waren we tenminste voorbereid. Het blijft straf en té opvallend dat de hele straat hetzelfde probleem ondervindt. We zullen deze zaak dus zeker verder onderzoeken", vertelt een andere bewoner uit de straat die liever anoniem blijft.





Waarschuwing

De komende jaren staan er in en rond Brugge nog talloze wegenwerken gepland.





Oók met ingrijpende rioleringswerken, waarbij dus hetzelfde probleem kan optreden. Dat noopt het stadsbestuur tot maatregelen. "In de toekomst zullen we bewoners waarschuwen voor de mogelijke gevolgen van de wegenwerken. Al wil ik benadrukken dat ook andere steden en gemeenten met hetzelfde probleem kampen. In Brugge is het evenmin een nieuw fenomeen", zegt Philip Pierins.





Voor de mensen die mogelijk een niet-waterdichte kelder hebben, wordt aangeraden die geregeld te laten controleren en indien nodig te renoveren. Anders dreigt een hoge factuur, zoals velen nu hebben in de Hadewijchstraat.