Nachtzwemmen? Da's dan 100 euro combitaks NA TAL VAN KLACHTEN OVER LUIDE MUZIEK AAN REIEN MATHIAS MARIËN

31 juli 2018

02u29 0 Brugge De Brugse politie gaat vanaf vandaag harder optreden tegen nachtelijke zwemmers in de Reien. De voorbije

weken kwamen tal van klachten binnen over nachtraven die een feestje bouwden met muziekaties langs de Coupure. "Als we ze betrappen, worden ze meegenomen naar het politiekantoor. De combitaks van 100 euro is dan voor hun rekening", zegt woordvoerster Lien Depoorter.





Wie niet horen wil, moet voelen. Dat principe is vanaf vandaag extra van toepassing bij de Brugse politie. De voorbije weken waarschuwde zowel politie als stadsbestuur verschillende keren dat het zwemverbod in de Brugse Reien moet gerespecteerd worden. Enkel in het weekend tussen 10 en 18 uur aan het kunstwerk Selgascano aan de Coupure mag - onder toezicht - gezwommen worden. Toch stelde de politie tot hun spijt vast dat het verbod steevast werd genegeerd. Niet alleen overdag, maar ook 's nacht duiken jongeren al te vaak in de Reien. Dat is dus vooral aan de Coupure het geval. Het verplicht de politie nu tot maatregelen. Wie vanaf vandaag wordt betrapt tijdens een nachtelijke zwempartij, wordt bestuurlijk aangehouden en mag het komen uitleggen op het politiekantoor.





Agressie

"We hebben meer dan genoeg geprobeerd om via de normale weg mensen aan te manen de regels te respecteren. Als ze niet willen luisteren, moeten we het anders oplossen. Vandaar deze ingreep", verduidelijkt politiewoordvoerster Lien Depoorter. "Buurtbewoners hebben verschillende keren klacht ingediend voor nachtlawaai. Behalve het zwemmen, waren er aan de Coupure vaak jongeren die ook nog eens een luidruchtig feestje bouwden." Bovendien werden buurtbewoners die de zwemmers aanmaanden hun nachtrust te respecteren, al verschillende keren agressief benaderd. Al bleef dat voorlopig gelukkig beperkt tot verbale agressie.





Gevaarlijk

"De zwemmers moeten beseffen dat het gevaarlijk is om zonder toezicht het water in te duiken", aldus Depoorter. Ook overdag zullen er mensen uit het water blijven gehaald worden. De échte straffen komen er vanaf vandaag echter voor de nachtraven.





Als de politie na 22 uur iemand uit het water plukt, wordt die zoals eerder gezegd bestuurlijk aangehouden. Een nachtje in de cel blijven hoeven ze niet te doen. "De zwemmers hoeven zelfs niet te wachten tot hun pak droog is om opnieuw te vertrekken. De terugrit moet wel zélf geregeld worden én er moet een combitaks van 100 euro betaald worden. Het is simpel: de nachtrust van de buurtbewoners moet gerespecteerd worden. Regels zijn er om nageleefd te worden", besluit Depoorter. Wie nog een frisse duik in gedachten heeft buiten de toegestane uren, denkt dus best twee keer na.