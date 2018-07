Nachtrust bewoners Coupure verstoord 20 juli 2018

De politie van Brugge heeft een nieuwe oproep gedaan om het zwemverbod aan de Coupure en in de Brugse Reien te respecteren. Door het warme weer sprongen de voorbije dagen opnieuw heel wat zwemmers het water in.





Verfrissend, maar dus verboden. Zelfs 's avonds laat en 's nachts worden er zwemmers gespot. "Het is gevaarlijk, zonder toezicht van redders en bovendien wordt de nachtrust van de buurtbewoners verstoord", klinkt het bij de politie. "We vragen dan ook het zwemverbod en de omgeving te respecteren." Sinds begin deze zomer is het wel elk weekend toegestaan om tussen 12 en 18 uur onder toezicht te zwemmen aan de Coupure ter hoogte van het kunstwerk voor de Triënnale. (MMB)