Nachtelijke woningbrand blijkt man die afval verbrandt 22 januari 2018

Brandweer en politie snelden vrijdagnacht rond 4 uur 's nachts naar de Blankenbergse Steenweg in Brugge omdat er een melding was gemaakt van een woningbrand met veel rookvorming. "Bij aankomst bleek het te gaan om een persoon die 's nachts afval aan het verbranden was in de tuin. De brandweer heeft het vuurtje geblust. Er werd een proces-verbaal voor inbreuken op de milieuwetgeving opgesteld", zegt de wachtofficier van politiezone Brugge. De bewoner krijgt wellicht een minnelijke schikking van het parket en hij moet ook de kosten van de brandweerinterventie betalen. (BBO)