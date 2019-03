Nabestaanden herdenken verongelukte Emmy met bloemen en kaarsje Mathias Mariën

18 maart 2019

18u43 0 Brugge Twee dagen nadat Emmy De Vos (26) verongelukte langs de Odegemstraat in Assebroek, hebben vrienden bloemen en een kaarsje gelegd op de plaats van het ongeval. In het AZ Sint-Lucas, waar het slachtoffer werkte, is een rouwregister geopend.

De verslagenheid bij vrienden en familie na het plotse overlijden van Emmy is nog steeds groot. De jonge vrouw kwam afgelopen zaterdag om het leven toen ze op haar bromfiets frontaal werd aangereden door een aankomend voertuig die voorrang moest verlenen. De bestuurder bleek bovendien onder invloed van alcohol te zijn, al was hij niet dronken. De vrouw was op weg naar haar werk in het AZ Sint-Lucas, waar nu een rouwregister is geopend. “De opvang voor alle collega’s is zeer goed", klinkt het binnen het ziekenhuis. Enkele van haar vrienden kwamen maandagavond samen op de plaats van het ongeval om Emmy te herdenken. Eerder werden ook al bloemen en een kaarsje gelegd. De jonge Brugse was samen met haar vriend volop bezig met verhuis- en verbouwplannen toen ze plots uit het leven werd gerukt.