Na tien jaar vragen: Sint-Michiels krijgt indoor skatepark Bart Huysentruyt

27 februari 2019

09u39 0 Brugge Er komt, tegen het einde van het jaar, een nieuw indoor en outdoor skatepark in een industrieel gebouw langs de Grasdreef in Sint-Michiels. De stad heeft daarvoor een huurovereenkomst afgesloten.

Skaten kan in Brugge nu op drie buitenlocaties, onder meer aan het Tempelhof en Daverlo in Assebroek. “Maar deze levendige buurt rond Sint-Michiels en Sint-Andries is al die jaren een blinde vlek gebleven", zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (sp.a). “Bovendien gaan we hier een binnenpark aanbieden, waar ook je ook in de winter terecht kan. Dat biedt een ongelooflijke meerwaarde en zal ook jongeren van buiten Brugge aantrekken.”

De stad huurt een oude garage langs de Grasdreef van 720 vierkante meter groot. Daar betaalt Brugge 2.900 euro per maand voor. Skaters zullen er zowel binnen als buiten terecht kunnen. Er komt ook een kleine cafetaria bij. “De skaters zijn hier heel tevreden mee", zegt Fré Dumazy, namens de jongeren. “We voorzien uitdagende hindernissen voor beginners en ervaren skaters. Jonge Brugse kunstenaars mogen de ruimte aankleden.”

Het openbaar onderzoek moet nog van start gaan. Door de ligging in een industriezone worden geen grote tegenstanders verwacht. Als dat vlot verloopt, kan het skatepark tegen eind dit jaar openen.