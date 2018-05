Na ruim 50 operaties nu in triatlon SLACHTOFFER AANSLAG ZAVENTEM VAART MEE IN BOOTJE BART HUYSENTRUYT

15 mei 2018

03u03 0 Brugge Karen Northshield (31), slachtoffer van de aanslag in de luchthaven van Zaventem, verblijft na ruim twee jaar nog altijd in een traumacentrum. Meer dan 50 keer werd ze geopereerd. En toch neemt ze deel aan de Triatlon van Brugge. Vanop een bootje zal ze de Brugse zakenman Martin Van Dromme (55) vergezellen.

De Belgisch-Amerikaanse Karen Northshield (31) uit Brussel raakte op 22 maart 2016 levensgevaarlijk gewond tijdens de aanslag in de luchthaven van Zaventem. Ze herstelt maar heel langzaam van haar verwondingen. Sinds de aanslag is ze meer dan vijftig keer geopereerd. Karen heeft geen milt of maag meer en ligt daarom al meer dan twee jaar in het ziekenhuis. "Ik kon nog geen dag naar huis", zegt ze. "Maar ik kijk zo hard uit naar het moment dat ik weer eens buiten kan komen." Dat kan op 23 juni tijdens de Triatlon van Brugge. Net als twee jaar geleden neemt zakenman Martin Van Dromme (55) mensen met een beperking mee tijdens die triatlon. Vorige keer was dat zijn buurjongen Tom, dit keer kiest hij voor drie verschillende personen. Karen is de bekendste. "Ik kom in het traumacentrum dagelijks in contact met mensen, maar ze léven niet meer. Het enige wat ze zien, zijn hun vier muren of de parking uit het raam. Ik wil weer leven", zegt Karen zelf.





Martin zal tijdens de Triatlon één kilometer zwemmen met Karen aan zijn zijde. Zij zal hem vergezellen in een speciaal bootje. Daarna neemt de ondernemer Jens (10) uit het Brugse centrum Noordveld mee in het 45 kilometer lange fietsnummer. "Jens heeft een mentale beperking door een DNA-fout. Hij kan voorzichtig stappen en praat wel een beetje, maar ik neem hem mee op een speciale tandem. Voor het loopnummer van 10 kilometer begeleid ik Mathieu in een loopwagen. Mathieu is een jongen van 16 die school volgt in Ravelijn in Brugge. Hij houdt van een beetje drukte en zal hopelijk genieten van de aanmoedigingen tijdens het lopen."





Training

Om de uitdaging aan te gaan, traint Martin Van Dromme al maanden zes dagen op zeven, met trainingsweken van 20 uren. "Het is zwaar", zegt hij. "Ik heb geen atletenlichaam en mijn leeftijd speelt ook niet in mijn voordeel. Maar ik wil dit doen om deze mensen te steunen. Het is twee jaar geleden ook gelukt, toen wel met de hakken over de sloot. Ik hoop dat ik dit keer meer kan vertrouwen op mijn hartslagmeter en ik er niet te snel onderdoor ga."





Tijdens de wedstrijd bieden een arts en twee verplegers permanent ondersteuning. Tijdens het zwemmen wordt het bootje gevolgd door een 'veiligheidszwemmer' en langs het parcours staan andere hulpverleners. Alle info: www.tomtriatlon.be.