Na protestactie honderden leerlingen tegen uitwijzing: Bajram (19) krijgt eindelijk verblijfsvergunning Mathias Mariën

29 maart 2019

09u29 0 Brugge Fantastisch nieuws voor Bajram Ramadani (19): na een lange procedure kregen de tiener en zijn familie eindelijk hun papieren en mogen ze in België blijven. In september 2017 betoogden zijn medestudenten en vrienden nog in de straten van Brugge om de uitwijzing van het gezin te verhinderen.

“Eerlijk? Ik heb lange tijd schrik gehad dat het niet meer in orde zou komen. Ik voel me enorm opgelucht.” Bajram kan met zijn vreugde geen blijf nu hij zich eindelijk zonder zorgen inwoner van België mag noemen. De Albanese jongen kreeg samen met zijn broer en ouders midden 2017 het bevel om na negen jaar het land te verlaten. Een mokerslag voor de familie die hun leven in Brugge hadden opgebouwd. De vrienden van Bajram legden zich niet neer bij de beslissing en besloten een grote protestactie op poten te zetten. Aan de Maricolen, waar de tiener school liep, kwamen honderden studenten samen om hun ongenoegen te uiten. De opkomst was zo massaal dat de politie de Oude Zak besloot af te sluiten.

Dankbaar

Bajram en zijn familie vroegen opnieuw asiel aan en mochten zo tot minstens het einde van het schooljaar in het land blijven. Daarna volgden nog diverse procedures en twee afwijzingen om de uitwijzing tegen te gaan. Uiteindelijk duurde het tot deze week vooraleer de familie Ramadani zekerheid kreeg over hun verblijfsvergunning. “Maar nu mag ik me eindelijk officieel inwoner van België noemen zonder schrik te hebben dat we weer weg moeten. Dat voelt enorm goed”, vertelt Bajram, die nog steeds school loopt en zo snel mogelijk zijn diploma wil halen. “Ik ben al mijn vrienden en de mensen die ons bleven steunen enorm dankbaar. Ik had nooit meer verwacht dat het uiteindelijk in orde zou komen. Maar sinds ik mijn papieren in handen heb, voel ik me enorm vrij.” Ook zijn vrienden zijn uiteraard opgelucht met het nieuws. “We waren allemaal in tranen”, zegt Thalisa Djemaa, die in 2017 de protestactie op poten zette.