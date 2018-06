Na overlijden chef: restaurant Zandwegemolen sluit na 23 jaar 09 juni 2018

02u50 0 Brugge Het bekende restaurant Zandwegemolen in Brugge sluit eind deze maand voorgoed de deuren. Na het overlijden van chef-kok Johan Commeyne (50) nam zijn familie de moeilijke beslissing. "Het restaurant was de droom van Johan. Dat maakte de beslissing nog harder", zegt Veerle Desoete.

De zaak langs de Oostendse Steenweg is al ruim 23 jaar een begrip in Brugge en omstreken. Met Johan Commeyne achter het fornuis stond Zandwegemolen symbool voor een diabetesvriendelijke keuken. De chef-kok was zelf 22 jaar diabeet en gaf lotgenoten de kans om tóch op restaurant te kunnen. "Diabetespatiënten gaan niet snel meer op restaurant, omdat ze altijd hun suikerspiegel in de gaten moeten houden. Als ik op voorhand weet dat een klant aan de ziekte lijdt, dan kan ik in de keuken ingrijpen", omschreef hij het zelf. Begin april kwam Commeyne slecht ten val bij hem thuis. De precieze oorzaak van zijn val zal voor zijn familieleden altijd onduidelijk blijven.





Na lang overleg besloten ze Zandwegemolen eind deze maand te sluiten. "Een héél moeilijke beslissing", zegt zijn weduwe Veerle Desoete. "Het restaurant was een droom van Johan. Jarenlang heeft hij zich met hart en ziel ingezet om van de zaak een succes te maken. Zonder zijn kennis, kracht en bezieling kan het restaurant niet verder. We willen iedereen bedanken die ons al die jaren heeft gesteund." Nog tot 30 juni kunnen mensen genieten van een lunch of diner in Zandwegemolen. Daarna gaan de deuren onherroepelijk dicht. Over de toekomst van het gebouw is nog niets bekend. (MMB)