Na oproep tot massaal protest: 11 gele hesjes in Brugge 30 november 2018

02u26 0 Brugge In Brugge zijn gisteravond een elftal betogers door de straten getrokken met een geel hesje. De groep wou zo protesteren tegen onder andere de verhoogde brandstofprijzen en vertrekpremies van de ministers.

Een grote protestmars door de straten van Brugge bleef gisterenmiddag uit. Nochtans hadden de initiatiefnemers opgeroepen om zo talrijk mogelijk aanwezig te zijn en was ook de politie alert. Uiteindelijk zakten slechts een elftal betogers af naar het station voor de tocht door de straten van Brugge. Met een geel hesje wandelden ze langs het Albert I-park over het Zand, de Steenstraat en Markt om uiteindelijk halt te houden op de Burg. Volgens initiatiefnemer Raphaël Dagrain ging hun protest verder dan de hoge brandstofprijzen alleen. "Denk aan de postzegel die opnieuw gestegen is, de gigantische vertrekpremies die uitgekeerd worden en de pensioenleeftijd die verhoogd wordt. Het gaat echt over alle beslissingen die deze regering neemt. Zij zeggen dat ze goed zijn voor het volk, terwijl net het tegendeel waar is", aldus Raphaël. De gele hesjes hielden het uiteindelijk rustig, waardoor het protest zonder problemen kon doorgaan. "De opkomst was iets minder dan verwacht, maar we hebben ons standpunt duidelijk gemaakt", klonk het achteraf. (MMB)





Meer over Brugge

Raphaël Dagrain