Na koetsrit en museumbezoek, nu ook boottochtje duurder STAD VRAAGT WEL MEER ELEKTRISCHE VAARTUIGEN BART HUYSENTRUYT

15 juni 2018

02u55 0 Brugge Op vraag van de bootjesmannen verhoogt de stad vanaf volgend jaar het tarief voor een toeristisch tochtje op de reien van 8 naar 10 euro. Er moeten wel meer elektrische boten komen.

Na de koetsen en de musea zijn nu de bootjes aan de beurt. De prijzen van de toeristische trekpleisters in Brugge gaan zo al enkele jaren flink de hoogte in. Voor een tocht met de paardenkoets betaal je tegenwoordig 50 euro, toegangsprijzen van musea stegen het voorbije jaar al. "Dan is het maar logisch dat de bootjes ook een beetje duurder worden", vindt Michiel Michielsens van Venetië van het Noorden. Dat is een van de vijf ondernemingen die vier boten inleggen op de Brugse reien. Ze krijgen daarvoor een concessie van de stad. De bootjes vervoeren jaarlijks ongeveer een miljoen toeristen.





Brandstof

"De bootjesmannen zijn al vijf jaar vragende partij om de prijs van een tochtje op te trekken", zegt Michielsens. "De kosten voor brandstof en onderhoud zijn de jongste jaren gestegen. Er gaan veel discussies met de stad aan vooraf." Die discussie ging over het investeren in elektrische boten. De stad wil dat elke uitbater minstens één elektrische boot op de reien inzet. "Dat is een flinke investering", zegt Michielsens. "Maar we zijn nu toch tot een overeenkomst gekomen." Concreet moeten de bootjesmannen de komende jaren zo'n elektrisch vaartuig inzetten. "We willen duurzaam vervoer op onze reien", zegt schepen van Bootjes Hilde Decleer (CD&V).





Een prijsverhoging van twintig procent - van 8 naar 10 euro per rit - is volgens Michielsens een logische beslissing.





Koopje

"10 euro is een mooi bedrag en absoluut niet te hoog als je dat vergelijkt met prijzen voor boottochtjes in andere Europese toeristische steden. We vragen heus niet te veel." Dat vindt ook Decleer: "8 euro voor zoveel moois is eigenlijk een koopje. De evolutie in prijzen viel niet meer tegen te houden. Maar de bootjesmannen weten dat er iets tegenover staat."





Toerist betaalt

Onder burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) betaalt de toerist in Brugge meer voor bezienswaardigheden. "Maar de prijzen waren ook vele jaren dezelfde gebleven", verklaart hij. "Het gaat meestal om indexeringen van prijzen die jarenlang niet meer verhoogd werden. We kiezen ervoor om de toerist mee te laten betalen voor het gebruik van de stad. Veel zal dat niet veranderen aan het toeristisch beeld in Brugge. Mensen zullen onze stad niet links laten liggen. We halen extra inkomsten bij toeristen, niet bij de Bruggelingen."