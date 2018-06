Na jaar eindelijk gras op speelplein De Bilk 09 juni 2018

De stad laat binnenkort het grote grasveld op het speelplein De Bilk in Sint-Jozef effenen en inzaaien. Het speelplein ging in juni vorig jaar open, maar door de vele evenementen kon het gras nog niet ingezaaid worden. "Zelfs in maart en april van dit jaar kon het niet, omdat er te veel water stond op het terrein", zegt schepen van Openbaar Domein Philip Pierins (sp.a). "Nu is de bodem voldoende uitgedroogd om de afwerking te starten. Die zal bestaan uit het effenen van het grasveld, het volledig herinzaaien en het plaatsen van kleine voetbaldoeltjes." (BHT)