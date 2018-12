Na het verdriet, nu de vreugde: Jamie (10) vindt gestolen fiets terug Mathias Mariën

06 december 2018

11u52 48 Brugge Een 10-jarig meisje uit Brugge heeft na een zoektocht via sociale media haar roze fiets teruggevonden. Een jongen uit de buurt, een puber, had de fiets deze ochtend meegenomen. De mama van Jamie plaatste een oproep op Facebook en onze krant in de hoop de tweewieler terug te vinden. Dat gebeurde ook: de dief zette de fiets op enkele honderden meter van het huis van het meisje.

Jamie Crevits (10) kocht eerder dit jaar na lang wachten vol trots haar tweewieler. “Ze had er een volledig jaar voor gespaard en was bijzonder trots”, vertelt haar mama. Deze ochtend stortte de wereld van het meisje in toen ze nog snel haar jas en boekentas wou halen. Mama Charlotte, die met haar twee kinderen in de Brugse Walweinstraat woont, stelde tot haar grote verbazing vast dat de fiets van haar dochtertje vijf minuten later verdwenen was. “Jamie was enorm verdrietig”, zucht Charlotte vol ongeloof. “Nochtans zijn wel altijd heel voorzichtig. De fietsen staan veilig in de gang net om diefstal te vermijden. En dan gebeurt zoiets... Ongelofelijk.”

Enige vervoersmiddel

In de loop van de namiddag kwam er goed nieuws. De fiets werd op een oprit achtergelaten op enkele honderden meter van de woning van Jamie. Volgens getuigen was het een puber die de fiets meenam en er enkele uren mee rondfietste in Brugge. Voor mama Charlotte is het belangrijkste dat de tweewieler van haar dochter opnieuw is opgedoken. Ook Jamie zelf is natuurlijk enorm blij.