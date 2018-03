Na het kamperen: opstapklas vol, twee kindjes op wachtlijst 06 maart 2018

In freinetschool De Boomhut in Sint-Andries zijn alle veertien vrije plaatsen in het opstapklasje voor komend schooljaar ingenomen. Directeur Karel Delheye startte gisteren om precies 8 uur met het inschrijven van de kinderen.





Het was eerst de beurt aan mama Jana Pollet, die vier nachten lang met een mobilhome op de terreinen van de school had gekampeerd. Zij schreef haar dochter Anna Vanlandschoote in. "Blij dat het achter de rug is", zegt Jana, die ook wel een beetje had genoten van het gezellig samenzijn met andere ouders. "Zo leer je elkaar toch op een aparte manier kennen." Niet elk kind raakte uiteindelijk ingeschreven. Twee kindjes staan op de wachtlijst. (BHT)