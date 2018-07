Na driedaags feest, hele dag opkuis in Minnewaterpark 17 juli 2018

Met man en macht is gisteren het Minnewaterpark proper gemaakt, na de driedaagse doortocht van het Cactusfestival.





Na de succesvolle driedaagse moet het park er weer spic en span bij liggen. Tal van medewerkers werden ingezet om onder meer vuilnis te rapen voor het podium en constructies af te breken. En dat is minstens een dag arbeid. "Uiteindelijk gaat dat heel snel", zegt organisator Patrick Keersebilck. "Dankzij het droge weer kunnen we goed doorwerken en kunnen alle vrachtwagens vlot tot bij de festivalsite komen. Dat is tijdens regenedities veel minder makkelijk. Maar we hebben al enkele jaren geluk met de weersomstandigheden."





Cactus blikt terug op een editie met ruim 20.000 festivalgangers. (BHT)