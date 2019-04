Na dreiging met rechtszaak: burgemeester belooft maatregelen in Sint-Jorisstraat en Vlamingdam Mathias Mariën

12 april 2019

12u46 3 Brugge De bewoners van de Sint-Jorisstraat en Vlamingdam overwegen juridische stappen tegen de stad Brugge. Volgens hen zijn de straten onleefbaar door het drukke busverkeer en veroorzaken de trillingen scheuren in de huizen. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) belooft dat de straten ten laatste in 2020 zullen heraangelegd worden én werkt aan een oplossing met De Lijn. Nog voor de zomervakantie zouden er twee lijnen door de straten geschrapt worden. “De Lijn is bovendien akkoord dat kleine, elektrische bussen de toekomst zijn in Brugge”, aldus De fauw.

Neen, nieuw zijn de problemen niet. Buurtbewoners klagen al jaren over het drukke busverkeer in hun straten. Onlogisch is dat niet. Dagelijks passeren er ruim 400 bussen door de Sint-Jorisstraat en Vlamingdam, die zo de ‘snelweg voor Lijnbussen’ zijn geworden. Enkele bewoners zijn de situatie nu zodanig beu, dat ze juridische stappen overwegen tegen de stad Brugge. Zo is er een inwoner die beweert dat zijn gevel voorover is gebogen door de trillingen. Een ander iemand spreekt dan weer van barsten in de gevel. Ook de staat van het wegdek is een doorn in het oog van velen. Burgemeester Dirk De fauw is op de hoogte van de dreigende rechtszaak. “Het dossier sleept natuurlijk al lange tijd aan. De voorbije maanden zitten de plannen nochtans in een stroomversnelling. Zowel de Vlamingdam als Sint-Jorisstraat krijgen prioriteit voor een heraanleg. Ten laatste in 2020 zullen de werken aangevat worden”, belooft De fauw.

Geldmuntstraat

Een van de pijnpunten is de procedure die nog steeds hangende is na de renovatiewerken in de Geldmuntstraat en Noordzandstraat enkele jaren terug. Door een geschil met de aannemer rijden sindsdien geen bussen meer door de winkelstraten. Het grote probleem bevindt zich in het eerste deel van de Geldmuntstraat. Dat stuk is volgens de stad duidelijk slechter aangelegd dan de rest - het stuk langs de Noordzandstraat tot aan ’t Zand. “Niet alleen visueel is er een duidelijk verschil. Ook de kwaliteit van de stenen en de voegen is beduidend minder. De aannemer zelf ziet dat anders en stelt dat het tweede deel van de straat beter is uitgevoerd dan vereist”, duidde oud-burgemeester Renaat Landuyt twee jaar geleden al. Een concensus kon tot op heden nog niet bereikt worden. Net dat betreurt huidig burgemeester Dirk De fauw. “Ik heb nogmaals aangedrongen om die zaak zo snel mogelijk af te ronden. De problemen daar zorgen ervoor dat er extra bussen via de Sint-Jorisstraat en Vlamingdam moeten rijden. Eenmaal we de winkelstraten weer kunnen openstellen voor het busverkeer, zal het busverkeer automatisch meer verspreid worden.”

Groene bussen

Voor het eerst in lange tijd zitten de stad Brugge en De Lijn ook op één lijn over de toekomst. Zo zijn er gesprekken om nog voor de zomervakantie twee buslijnen uit de straat te weren. En er is meer. “Ze zijn akkoord met ons principe dat we kleinere, elektrische bussen in de binnenstad willen. Dat is al een grote stap voorwaarts”, aldus De fauw. “Als stad hebben we een grondige studie uitgevoerd, waarna onze dienst Mobiliteit een werkgroep heeft opgericht met mensen van De Lijn. Geloof me: als stadsbestuur zijn we wel degelijk bezig met de toekomst. Oók voor die van de mensen in de Sint-Jorisstraat en Vlamingdam.”