Na diefstal beelden: "Kijk uit als iemand brons aanbiedt" 05 juni 2018

Er is nog steeds geen spoor van de bronzen beelden van 't Zand, die eind vorige week werden gestolen op een grasveld vlak bij het Brugse crematorium. Het stadsbestuur hoopt dat het onderzoek van politie en parket snel resultaat boeken. Voorlopig is dat niet het geval. Ondertussen blijft het gissen naar het motief van de dader(s).





Een kunstroof, geldkwestie of sabotage van de werken: alle opties blijven open. Het parket van Brugge laat ondertussen weten dat tips steeds aan de lokale politie mogen gemeld worden. Ook als iemand plots grote hoeveelheden brons aanbiedt, kan dat interessante informatie zijn. In de tussentijd gaan de werken aan het Albertpark gewoon verder. De beelden stonden jarenlang op 't Zand en wegen ongeveer vijf ton. (MMB)