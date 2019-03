Na de Urban Trail nu ook de Urban Walk in Brugge Nieuw evenement wordt afsluiter van Hemelvaartweekend, met ook Bloedprocessie Bart Huysentruyt

20 maart 2019

17u03 0 Brugge Brugge is met de Urban Walk een nieuw sportief evenement rijker. De binnenstad vormt op zondag 2 juni het decor voor de eerste editie van deze wandelseries, die qua concept doet denken aan de Urban Trail. “Wandelen is hipper dan ooit”, zegt Greg Broekmans van organisator Golazo Sports. Het Hemelvaartweekend zit zo eivol in Brugge, met ook de Heilig Bloedprocessie als publiekstrekker.

Naar analogie met de Urban Trail Series kunnen nu ook wandelaars dankzij de Alpro Urban Walk Series unieke en exclusieve locaties ontdekken in de mooiste steden van ons land. “We merken de laatste jaren dat er een toenemende vraag was naar kwalitatieve en leuke wandelevents in Vlaanderen”, zegt Greg Broekmans van Golazo Sports. “Daar spelen we graag op in. Wandelen is hipper dan ooit, maar liefst 32 procent van de sportende Vlamingen wandelt. Daarmee is wandelen de tweede populairste sport in Vlaanderen. In 2019 staan er vier steden op de wandelkalender, met Brugge als bakermat van de Urban Walk Series.”

Het parcours zal ongeveer 10 km zijn en wordt de komende weken tot in detail uitgewerkt. De organisatie mikt op tien exclusieve locaties die de deelnemers bezoeken tijdens de wandeling. De start wordt gegeven in hogeschool Howest. De passage doorheen de prachtige neogotische sportzaal van de hogeschool, de laatste in Europa en een beschermd monument, is één van de parels op het parcours. “We zijn een stad met een rijke historiek, maar we streven ook dagelijks naar vernieuwing en innovatie, onder meer in ons sport- en beweegaanbod”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Het openingsevenement van de Urban Walk Series sluit daar perfect bij aan. We hadden nog een gaatje over op 2 juni, de afsluiter van het Hemelvaartweekend. Geen probleem als dat in dezelfde periode valt als de Heilig-Bloedprocessie. Beide evenementen kunnen perfect in hetzelfde weekend worden gehouden.”

De Diabetesliga wordt het goede doel van de Alpro Urban Walk Series. De link is duidelijk want beweging is een essentiële pijler in zowel de preventie als de behandeling van diabetes (type 2). “Om diabetes te voorkomen moet je geen topprestaties leveren”, zegt Frederik Muylle van de Diabetesliga. Een matig intensieve vorm van bewegen zoals wandelen, wanneer dit dagelijks voor een halfuurtje wordt beoefend, helpt al enorm in de strijd tegen diabetes en de gevolgen ervan. Elke stap telt echt. Letterlijk dan. Wie regelmatig beweegt heeft zijn bloedsuikers beter onder controle, verlaagt de kans op hart- en vaatziekten, en voelt zich gewoon ook fitter, zowel fysiek als mentaal.”

Deelnemers kunnen op 2 juni ook letterlijk van Brugge proeven. Alpro trakteert de deelnemers op een gezond ontbijt en iedereen zal aan de finish een Brugse Zot krijgen. Het startschot wordt gegeven om 8.30 uur, daarna kunnen de wandelaars vrij vertrekken tot 10.30 uur. Er is in eerste instantie plaats voor 3.000 deelnemers. Voor meer info en inschrijvingen: www.alprourbanwalkseries.be