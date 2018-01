Na de kritiek: 80 nieuwe huisjes op kerstmarkt? STAD WIL CHALET HUREN VOOR VAKMENSEN MET LOKALE PRODUCTEN BART HUYSENTRUYT

02u38 0 Proot Bezoekers kuieren langs de kerstmarkt op het Simon Stevinplein. Volgende winter prijken er wellicht andere chalets. Brugge Er komen volgende winter mogelijk tachtig nieuwe chalets op de kerstmarkt in Brugge. Organisator Brugs Handelscentrum denkt na over een nieuw type huisje, als antwoord op de kritiek dat het elk jaar hetzelfde is. De stad is kandidaat-huurder van een chalet. "We willen Brugse vakmensen er hun eigen producten laten verkopen", zegt schepen Hilde Decleer.

Brugge blikt terug op een uitstekende kerstvakantie. De hotels zaten meestal vol, er liep veel volk in de winkelstraten en evenementen en attracties zoals het Boudewijn Seapark, ijssculpturenfestival of de kerstmarkt noteerden goede cijfers. De meeste kerstchalets werden gisteren afgebroken. Enkel de afbakening van de ijspiste is nog te zien op de Markt. Die wordt maandag als laatste weggenomen.





De kersthuisjes keren mogelijk niet meer terug, want het Brugs Handelscentrum denkt na over een nieuw type. "We nemen de kritiek ter harte dat het altijd hetzelfde is in Brugge", zegt Piet Vanderyse van het Handelscentrum. "We investeren wel elk jaar tienduizenden euro's in nieuwigheden. Er komen nieuwe standhouders bij, er wordt geïnvesteerd in de verlichting en in de beleving. Maar de kerstchalets hebben zowat hun beste tijd gehad. We bezochten de voorbije maanden andere kerstmarkten en hebben daar inspiratie opgedaan om eind dit jaar met een nieuw type huisje uit te pakken."





Niet in Minnewaterpark

De kerstmarkt in Brugge kreeg ook kritiek uit politieke hoek. Er moet meer beleving zijn in Brugge, vinden veel (oppositie)partijen. N-VA stelde onder meer voor om ook het Minnewaterpark te betrekken bij de kerstsfeer. "Maar dat zijn we zeker niet van plan", zegt Vanderyse. "De kerstmarkt moet in het centrum van de stad blijven, zodat ook de handelaars een graantje meepikken. Het Minnewaterpark ligt al verderop. Oostende kreeg dit jaar veel positieve commentaren over zijn nieuwe kerstbeleving, maar handelaars hebben daar niet mee van geprofiteerd. Dat is in Brugge anders."





Handmade

Als er nieuwe chalets komen, dan is de stad Brugge de eerste kandidaat om zo'n huisje te huren. De stad wil immers nog meer lokale producten op de kerstmarkt zien en wil het huisje beschikbaar stellen aan leden van 'Handmade in Brugge'. Dat is een label voor vakmensen, die eigen producten maken.





"Via een beurtrolsysteem zouden we tijdens die zes weken kerstmarkt verscheidene Brugse vakmannen de kans kunnen geven om hun producten voor te stellen en te verkopen", zegt schepen van Lokale Economie Hilde Decleer (CD&V). "Dat moet dan op de Markt gebeuren. We wilden dat eigenlijk al in 2017, maar dat bleek niet mogelijk door de verhuis van overkoepelende organisatie Tapis Plein. In 2018 moet dat wel haalbaar zijn."