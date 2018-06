Na beelden, nu ook sokkels weg AFBRAAK VAN DEEL FONTEIN GEBEURT UIT 'ESTHETISCH OOGPUNT' MATHIAS MARIËN

09 juni 2018

02u40 0 Brugge Niet alleen de bronzen beelden zijn verdwenen, ook de sokkels in het Koning Albert I-park waarop ze moesten komen. Geen diefstal dit keer, maar een maatregel van het Brugse stadsbestuur. Om 'esthetische redenen'.

Het was een eerder vreemd zicht gisterenmiddag in het Koning Albert I-park. Een aannemer sloopte er met een kraan de de sokkels of 'trapjes' die eerder waren geplaatst in de toekomstige fontein.





Op sociale media ontstonden meteen de wildste geruchten en speculaties. De meest hardnekkige was dat het stadsbestuur helemaal niet wil dat de gestolen beelden worden teruggevonden. Sterker: de stad zou de beelden sowieso niet in de fontein willen terugplaatsen, zélfs al worden ze ontdekt.





Complottheorieën

Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) glimlacht bij het horen van de complottheorieën en stelt meteen alle Bruggelingen gerust. "Geloof me: als burgemeester wil ik niks liever dan dat de diefstal zo snel mogelijk wordt opgelost", is Landuyt duidelijk.





"Het onderzoek is nog steeds volop bezig. De beslissing om intussen de sokkels af te breken, is enkel uit esthetisch oogpunt genomen." Als de fontein helemaal afgewerkt is, zouden de sokkels immers boven water uitsteken zonder dat de gestolen beelden er een plaatsje op krijgen.





Visueel geen aantrekkelijk vooruitzicht. In dat opzicht valt de beslissing van het stadsbestuur enigszins te verantwoorden. "Nu blijft alles onder water en zal het geheel veel mooier ogen", aldus Landuyt. Volgens de burgervader zijn de werken ook relatief snel ongedaan te maken. Lees: als de beelden tóch nog zouden opduiken, worden de sokkels gewoon heropgebouwd.





Kers op de taart

Ondertussen willen ze bij de stad nog niet nadenken over een alternatief voor de gestolen beelden. "We gaan er nog steeds van uit dat de beeldengroep terug opduikt. Als dat gebeurt, krijgen ze hun oorspronkelijke plaats in de fontein. Van complotten is dus zeker geen sprake. De beeldengroep zou de kers op de taart van de werken geweest zijn. Het is en blijft zonde dat ze gestolen werden", zegt Renaat Landuyt. Het einde van de werken in het Albertpark is voor midden juli. Tegen die tijd moet de fontein afgewerkt én gevuld zijn. Al zal dat dus voorlopig zonder beelden én sokkels zijn.