Na 51 jaar: dameszaak Tricotdar houdt ermee op Ronald (75) en Diane (72) begonnen ooit als ‘sjettewinkeltje’ Bart Huysentruyt

19 december 2018

14u25 0 Brugge Dameskledingzaak Tricotdar in de Hoogstraat in hartje Brugge sluit eind februari 2019 de deuren. Dan zullen Ronald (75) en Diane (72) Coene iets meer dan een halve eeuw zaken gedaan hebben in Brugge. “We beginnen onze leeftijd te voelen", zeggen ze.

In 1968 opende in de Langestraat 30, iets verder dan waar ze nu gevestigd zijn, het ‘sjettewinkeltje’ van Diane en Ronald Coene. De winkel met breigoed kreeg snel naam in Brugge en het koppel breidde de zaak uit door ook het aanpalend pand in te richten. De winkel heette toen nog Phildar, naar het merk van breigoed. “Op een bepaald moment hebben we zeven kleedjes in de winkel gehangen”, herinnert Diane zich. “Dat was de eerste aanzet tot een volwaardige kledingzaak. Eigenlijk mocht dat niet van Phildar, maar het werd een zodanig succes dat we besloten om als dameszaak verder te doen.”

Zedelgem

De naam wijzigde in Tricotdar, een winkel die een traditie opbouwde van kwaliteitsvolle en exclusieve dameskledij aan betaalbare prijzen in het centrum van Brugge. “We hebben veel vaste klanten, maar ook toeristen komen hier binnen”, vertelt Diane, die de winkel 48 jaar aan één stuk dagelijks heeft opengehouden. Enkel op zondag sloten de deuren. “De succesformule hebben we later geïntroduceerd in Blankenberge en Zedelgem. De vestiging in Blankenberge hebben we twee jaar geleden gesloten. In Zedelgem is Tricotdar ook een begrip geworden. Daar runt onze dochter Caroline de zaak.”

De laatste vijftien jaar deden Ronald en Diane zaken vanuit de Hoogstraat. Daar huren ze het vroegere pand van TV Fabien. Ronald Coene moeide zich niet met de winkel. Hij werkte als boekhouder en later bediende bij transportfirma’s. Sinds hij met pensioen is, komt hij wat vaker meehelpen. Zijn taak: stofzuigen. “Want ik hou van poetsen", knipoogt Ronald, die jarenlang voorzitter was van de handelsgebuurtekring Langestraat-Hoogstraat. “Als je hier zaken wil doen, en je doet dat met volle overgave, dan is dit een uitstekende buurt. Wij waren hier een halve eeuw erg gelukkig.”

Gezondheidsklachten

Maar het einde van hun loopbaan nadert: eind februari 2019 vervalt het huurcontract en stoppen Ronald en Diane. “Het zal pijn doen om die vaste klanten te moeten missen", geeft Diane toe. “Ik heb dit werk altijd met hart en ziel gedaan. Maar de leeftijd is daar en ook de gezondheidsklachten nemen toe. Nu we de kledij afgeprijsd hebben, voel ik me meer moe dan anders en speelt ook mijn rug wat op.”



Ronald en Diane zullen na de sluiting wat vaker naar Blankenberge trekken, waar ze een appartement hebben. Op de plaats van hun huidige winkel komt een nieuwe handelszaak die munten verkoopt. Klanten kunnen nog twee maanden in Brugge terecht, of in Zedelgem bij dochter Caroline.