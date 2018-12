Na 5 jaar voor rechter... na diefstal van twee biefstukken en vinaigrette JHM

13 december 2018

13u34 0

Vijf jaar nadat een 35-jarige Bruggeling in een winkel twee biefstukken en een fles vinaigrette stal, ter waarde van 16 euro, stond de man daarvoor voor het eerst zélf voor de rechter. David E. pleegde de feiten in 2013 toen hij dakloos was en bij zijn vriendin thuis ook een laptop had gestolen. Daarvoor had hij met fors geweld de deur opengeduwd. De man kreeg 12 maanden cel, maar daagde nooit op. Sinds kort zit hij echter in de cel wegens drugsfeiten, nadat hij daarvoor ook al eens 37 maanden met uitstel had gekregen. “Daar werd me voor het eerst verteld dat ik gestraft was voor het stelen van die biefstukken”, sprak David E. “Daarvoor heb ik nu verzet aangetekend. Ik kon niet anders dan dat vlees stelen: het was dat of geen eten ’s avonds.” De man leeft volgens zijn advocaat aan de rand van de maatschappij. Ze vroegen de rechter nu om een milder vonnis.