Na 42 jaar: doek valt voor De Visscherie Buurman van Old Bruges neemt zaak over Bart Huysentruyt

05 februari 2019

09u15 0 Brugge Het visrestaurant De Visscherie op de Vismarkt in Brugge heropent volgende maand met een nieuw concept. Na 42 jaar hebben Tillo Declercq en Linda Gernaey (allebei 68) hun zaak overgelaten aan buurman Flovyn Xanif van Old Bruges. “We willen de horeca eens van de andere kant beleven", zegt het koppel.

Het statige witte pand op de Vismarkt straalt nog altijd dezelfde charme uit. Niet verwonderlijk, want met heel veel zorg en toewijding hebben Tillo Declercq en Linda Gernaey hun cliënteel de afgelopen decennia in de watten gelegd. De Visscherie stond bekend als een visrestaurant met dat ietsje meer. Charme en klasse waren er nooit ver weg. In 1976 zijn Tillo en Linda ermee gestart. “Ik bewaar heel goede herinneringen aan die beginjaren", zegt Tillo. “Met René Van Puyenbroeck trokken we meteen een sterke en bekende chef aan. Hij had zijn aanhang en ik ook, ik was nogal bekend in het Brugse. Het zorgde voor een goede start. Ons voornamelijk Brugs publiek is altijd blijven komen. Zo bouwen we toch iets op.”

Later namen Tillo en Linda er ook nog het Huidevettershuis bij, net als de Mosselkelder: twee horecazaken die een ander publiek aantrokken, maar waar de uitbaters sterk bleven waken over de kwaliteit van de gerechten en de service. “Het toerisme in deze arm van Brugge is enkel maar toegenomen. We moesten dus wel mee met die trend. In al onze zaken zagen we het aandeel van de toeristen toenemen.” Op hun 68ste vindt het koppel het daarom ook stilaan welletjes geweest. Ze hebben alles al meegemaakt in de horeca.

Buitenlandse handen

De Visscherie staat al enkele weken leeg en zal vanaf 1 maart overgenomen worden door buurman Flovyn Xanif, de Kosovaarse uitbater van brasserie-tearoom Old Bruges, net naast De Visscherie. Hoewel de nieuwe uitbater De Visscherie als visrestaurant wil behouden, vreest het koppel toch een beetje voor de verdere toeristische koers die ook op de Vismarkt gevaren wordt. Old Bruges is immers een zaak die zich eerder richt op het massatoerisme: een snelle maaltijd aan een beperkte prijs. Heel wat anders dan het toch eerder exclusieve en stevig geprijsde De Visscherie. “Natuurlijk hoop je ergens dat je bij een overname je eigen zaak verder ziet evolueren zoals wij dat gedaan hebben. Maar we hebben er vrede mee. Er is geen opvolging. Onze dochter kiest voor een andere toekomst en ook binnen ons team diende er zich geen overnemer aan. Dus ook onze zaak komt in buitenlandse handen, zoals steeds meer zaken in Brugge.”

Ook Vistro De Mosselkelder, met ingang op het Huidevettersplein, zit in het overnamepakket. “Voortaan gaan we de horeca van de andere kant beleven”, knipoogt Tillo, die zijn vele klanten wil bedanken voor de jarenlange steun.