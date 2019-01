Na 4 jaar leegstand: Idyllisch hotel krijgt nieuwe toekomst Brugse familie blaast oude Hotel Egmond nieuw leven in als boetiekhotel en bar Bart Huysentruyt

24 januari 2019

18u53 0 Brugge Brugge krijgt er deze zomer een nieuw, modern viersterrenhotel bij, tussen het groen in het Minnewaterpark. Dimitri (35) en Stefanie (38) Van Maele-Reso blazen het leegstaande Hotel Egmond nieuw leven in als boetiekhotel met hippe bar. “We wilden al langer een hotel uitbaten in Brugge”, zeggen broer en zus.

Hotel Egmond, een gebouw uit 1930, staat al vier jaar leeg. De locatie is fantastisch: heerlijk rustig aan de rand van het Brugse Minnewaterpark. “We zochten al een tijdje naar een pand dat in aanmerking zou komen als hotel in de binnenstad", zegt Dimitri Van Maele-Reso. Hij en zijn zus Stefanie baten op ‘t Zand al twaalf jaar In The Mood, het vroegere Hollywood, uit. Ze zijn ook zaakvoerder van drie bed&breakfasts: Le Foulage in de Korte Vuldersstraat, Bornedrager in de Vlamingstraat en Chester in de Muntpoort.

Twee jaar geleden werden ze eigenaar van Hotel Egmond. “Het heeft wat voeten in de aarde gekost om aan alle benodigde vergunningen te geraken, maar we hebben een goede verstandhouding opgebouwd met de stad Brugge. Niet alles was mogelijk, omdat het gaat om een beschermd stads- en parkgezicht.”

Het oude hotel was behoorlijk uitgeleefd en had nood aan een stevige renovatie, zeggen de nieuwe eigenaars. “Van het vroegere hotel behouden we heel weinig. Enkel de authentieke balken en de schouwen laten we staan. Van de acht kamers maken we er twaalf. In de vroegere inkom en ontbijtruimte konden we vier extra kamers creëren. De nieuwe ontbijtruimte bevindt zich in de aanbouw, waar we ook de aparte bar onderbrengen. Die bar zal losstaan van het hotel en ook toegankelijk zijn voor de Bruggelingen en bezoekers. We willen een rustige, maar trendy hotspot worden.”

Het nieuwe hotel krijgt de naam 't Fraeyhuis, een verwijzing naar het vroegere kasteel van de familie Fraeys. Het zal uitgebaat worden door James Balfoort, de partner van Dimitri. “We introduceren de nieuwste technieken en werken af met luxueuze materialen”, zegt James. “Hotel 't Fraeyhuis wordt een viersterrenzaak, een boetiekhotel met als ultieme troef het Minnewaterpark. De rust en de feeërieke sfeer is hier onbetaalbaar.”