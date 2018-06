Na 28 jaar eindelijk Belgisch paspoort voor Italiaanse Nella 13 juni 2018

03u00 0 Brugge Na een jarenlange administratieve lijdensweg is Nella Van Besien-Cioce binnenkort eindelijk Belg. Ze kreeg positief nieuws van de rechtbank, die een gunstig advies verleende. Ook de procureur des konings gaf op de pleitzitting al positief advies.

"Ik heb uiteindelijk zes geboorteakten moeten verzamelen om aan te tonen dat ik wel degelijk in het Italiaanse Bari ben geboren", vertelt Nella, die al 28 jaar in Brugge woont. Ze is er gehuwd met Wim Van Besien. "Ik voel me veel meer Bruggeling dan dat ik nog een band heb met mijn geboortedorp", zegt ze.





"Dit is mijn biotoop, hier ken ik veel mensen." Van zodra de Italiaanse wet het mogelijk maakte om de Belgische nationaliteit aan te vragen, deed ze verwoede pogingen. "Maar ik werd telkens geweigerd, ondanks alle administratieve stappen. Ik had een verplicht met de hand geschreven geboorteafschrift nodig. Dat was niet zo eenvoudig om te bekomen, hoewel ik wel over een geldig geboorte-uittreksel beschikte. Het was pure kafka in Brugge." Ze nam advocate Hilde Decleer in de arm om haar dossier te bepleiten. Uiteindelijk komt alles dus goed. Nella verwacht binnenkort haar Belgisch paspoort in de bus. "Dat zou me in elk geval heel gelukkig maken", zegt ze. Nella wil er nu, samen met Decleer, bij de bevoegde minister Koen Geens (CD&V) op aandringen om menselijk procedures uit te werken bij het toekennen van de Belgische nationaliteit. "Vervang het verplichte geboorteafschrift door een geldig geboorte-uittreksel", zegt ze.





(BHT)