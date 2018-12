Na 10 maanden: Aldi langs Sint-Pieterskaai weer open Bart Huysentruyt

12 december 2018

20u53 0

Langs de Sint-Pieterskaai in Brugge is een volledig vernieuwde Aldi geopend. De supermarkt was tien maanden gesloten voor de renovatie- en uitbreidingswerken. De grondoppervlakte steeg van 900 naar 1.300 vierkante meter. Het is meteen de eerste Aldi op palen. Dat wil zeggen dat de parkeerplaatsen zich onder de winkel bevinden op het gelijkvloers en dat de winkel zelf zich situeert op niveau. De klanten konden tijdens de werken terecht in een tijdelijk filiaal aan Fort Lapin. De inkom van de nieuwe winkel bevindt zich voortaan langs de kant van de Veemarkt. Ook dat is een verandering. Wat opvalt in de nieuwe winkel zijn een uitgebreide broodafdeling, een versmarkt met groenten en fruit, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair en heldere ledverlichting.