N-VA zet transgender op de lijst 09 maart 2018

Onder het motto 'Hier kan CD&V niet tegenop', lanceerde N-VA gisteren Ulrike De Bondt (62) als nieuwe kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.





De Bondt is de meest bekende Brugse transgender. Ze werkt ook als erfgoedbewaakster en kassierster bij de stedelijke musea. "Als bekende Brugse transgender wil ik mij nog meer inzetten voor mijn stad Brugge. Een open en verdraagzame stad die geen onderscheid maakt in en tussen de verschillende types mensen", zegt ze overtuigd. Haar broer Hugo is al gemeenteraadslid in de stad. "Ik outte me in 2003 als transgender en ben daarna ook met de vereniging Transgender Vlaanderen-West gestart. In 2007 verscheen het boek 'Ulrich werd Ulrike'. Ik streef ernaar om de vooroordelen tegenover transgenders en holebi's weg te werken." Klein detail: het boek over Ulrike werd geschreven door...Nico Blontrock. (BHT)