N-VA wil live-uitzending gemeenteraad

01 december 2018

08u58 0

Oppositiepartij N-VA, straks met vijf zetels in de Brugse gemeenteraad, heeft voorstellen op papier om de raad boeiender en hedendaagser te maken. N-VA wil livestreaming, zodat Bruggelingen ook thuis de zittingen kunnen volgen. "Dat gebeurt al in tal van andere grote en kleinere steden", zegt fractieleider Geert Van Tieghem. Verder moet er ook een vragenuurtje komen aan het begin van de raad, vindt de partij, en een beperking in spreektijd. "Hou ook extra themazittingen over belangrijke onderwerpen en twee gemeenteraadszittingen per maand. Dan hoeven de vergaderingen niet tot een gat in de nacht te duren." (BHT)