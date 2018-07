N-VA stelt lijst met 23 nieuwe namen voor 09 juli 2018

Na Open Vld Plus en CD&V heeft ook N-VA zijn voltallige lijst met 47 namen klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen.





Onder aanvoering van senator Pol Van Den Driessche wil de partij mee gaan besturen in Brugge. Nu telt N-VA tien zetels. Het is daarmee de grootste oppositiepartij. "Het is een diverse en mooie lijst", zegt Van Den Driessche. "Zes kandidaten zijn jonger dan 30 jaar, waaronder drie studenten. De oudste is 81 jaar, de jongste 20 jaar. Met 23 nieuwkomers is het ook een fel vernieuwde lijst", weet de senator.





"De Bruggelingen krijgen de kans om de toekomst van onze prachtige stad te bepalen. We zijn ervan overtuigd dat we met deze sterke lijst kunnen zorgen voor de verandering in Brugge. De verandering die zo nodig is, zowel op vlak van mobiliteit en toerisme als economisch en cultureel", besluit Van Den Driessche. (BHT)